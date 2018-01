Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 28/01/2018

Ce dimanche dans "Week-End Première"

AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens ? Sophie reçoit Jean-Christophe Hubert pour nous présenter l'exposition : "De Picasso à Bacon : Portraits du XXe Siècle".

L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Alice Debatis ? nous parlera du marché du lait en poudre en Europe!

LES CURIEUX DU WEEK-END. Sophie Brems ? A la découverte de la face cachée de la lune.

LE CLASSIQUE DU WEEK-END. Séquence « Je sais pas vous » de Patrice Leterme ? Rossini - Le Barbier de Seville ? Pour réaliser d'excellentes choses, il en faut deux : un planning et trop peu de temps. Le 15 décembre 1815, Rossini, dans un accès d'inconscience, s'engage à composer un opéra bouffe (avec des blagues) pour un mois plus tard. N'étant pas (du tout) parti à temps, il s'agira donc de... courir !

UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Sonia Dridi ? 28 janvier 2003, dans son discours sur l'état de l'Union, George W. Bush accuse l'Irak de posséder des armes de destruction massive et prépare les Américains à une éventuelle action militaire contre l'Irak. Le rapport des services américains de renseignement, utilisé par l'administration Bush pour justifier l'invasion de l'Irak en 2003 a été rendu public mais rien n'y indique que l'Irak avait des armes de destruction massive.

NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou ? La Grande-Bretagne vient de créer un secrétariat d'Etat destiné à lutter contre la solitude. En Angleterre, 200 000 personnes passent souvent un mois sans parler à personne. En France, et en Belgique ce n'est guère mieux et le nombre de personnes touchées par ce fléau de "mort sociale" explose. Ce dimanche, Ilios Kostou s'intéressera à l'importance du lien social: en quoi nous est-il indispensable? Comment le récréer? Quels bienfaits pour les êtres? Pour la société? Il nous en dira plus et nous fera découvrir de nombreuses initiatives citoyennes créées pour ainsi enrayer ce fléau.

INTERVIEW DECOUVERTE. Sophie Moens ? Sophie reçoit Ambroise Degreift qui a réhabilité un ancien moulin afin de faire des farines de qualité! Focus sur le Moulin de Vensimont.

L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick ? Nathalie reçoit Stéphane Steyt, coordinateur com de l'action Damien.

CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Cyndia Izzareli ? Le thé.

