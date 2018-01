Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 27/01/2018

Ce samedi dans Week-End Première

DE L'ENERGIE VERTE/DE L'ITALIAN FOOD EN RUSSIE/DE L'ART A TROQUER/DU SURREALISME ARGENTIN/LA MUE DE LA GRANDE DISTRIBUTION/LE COUT DU SAUVETAGE DES BANQUES/LA LOI DU PLUS FORT N'EST PLUS



CONSOMMONS MALIN. Maxime Paquay ? On parle énergie verte. Est-ce que tous les fournisseurs en proposent ? Est-ce qu'elle est toujours plus chère ? Est-ce que l' énergie verte est toujours « verte » - quelles sont les différences entre fournisseurs ? Petit rappel, aussi : résilier son contrat d'énergie n'a jamais été aussi simple.

L'AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens reçoit Julie Delbeke, Coordinatrice du projet Art-Truc-Troc ? L'événement phare du début d'année à Bozar met à l'honneur le troc, l'art contemporain et le design dans une ambiance hors du commun. Venez proposer vos trocs aux artistes en échange des œuvres qui vous plaisent.

REVUE DE PRESSE. Pierre-Yves Y Meugens

GENERATION START-UP. Sophie Moens et Maxime Pacquay ? Sophie et Maxime reçoivent Amaury Gerard de Pootsy : Pootsy est une plateforme de réservation de prestations d'aides-ménagères à domicile qui entend simplifier la vie des utilisateurs de Titres-Services.

LA CULTURE EST A NOUS. Nicole Debarre ? Ce samedi Nicole Debarre a plusieurs propositions de sorties notamment à Liège, avec le Festival « Pays de danses » ou encore l'exposition à la Fondation Folon de l'artiste argentin Antonio Segui.

PYTHAGORE AND CO. Jean Claude Verset ? Les voitures électriques

JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

LE POINT DE VUE ECO. Maxime Paquay reçoit Jérémie Cravatte du CADTM (Comité pour l'Annulation Des Dettes Illégitimes.). On entend parfois que le sauvetage des banques qui a suivi la crise de 2008 n'a rien couté à l'Etat belge - qui aurait même gagné de l'argent. Selon ses calculs, par contre, la facture s'élève aujourd'hui, malgré les dividendes perçus, à au moins 5 milliards d'euros.

L'INVITÉ ACTU Nathalie Devick reçoit Pierre-Alexandre Billiet, CEO du magazine spécialisé Gondola et professeur à la Solvay Business School. Le modèle de l'hypermarché est aujourd'hui dépassé, en ce sens qu'il correspond au modèle de distribution d'il y a une vingtaine d'années, tandis que les habitudes de consommation ont entre-temps radicalement changées. Sur le plan économique, le modèle d'hypermarché sous-entend des investissements majeurs, il faut donc rentabiliser. Or, aujourd'hui, la rentabilité est trop basse, ce qui fait que le modèle est totalement sous pression.

L'INTERVIEW DECOUVERTE Sophie Moens reçoit Gauthier Chapelle, co-auteur du livre ¿L'entraide, l'autre loi de la jungle¿ Editions Les Liens qui libèrent. Dans cette arène impitoyable qu'est la vie, nous sommes tous soumis à la « loi du plus fort », la loi de la jungle. Cette mythologie a fait émerger une société devenue toxique pour notre génération et pour notre planète. Aujourd'hui, les lignes bougent. Un nombre croissant de nouveaux mouvements, auteurs ou modes d'organisation battent en brèche cette vision biaisée du monde et font revivre des mots jugés désuets comme « altruisme », « coopération », « solidarité » ou « bonté ». Notre époque redécouvre avec émerveillement que dans cette fameuse jungle il flotte aussi un entêtant parfum d'entraide...

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS