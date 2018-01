Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 13/01/2018

Week-End Première, c'est tous les samedis et dimanches dès 07h00 !

Deux heures de direct, qui donnent le « la » du week-end.



Invités curieux et chroniqueurs passionnés seront tous réunis à la table du petit déj de Sophie ! Partages, analyses, échanges, coups de cœur ou coups de gueule, le monde tel qu'il est, tel que nous l'espérons et le vivons... Week-end Première !

Au programme : Actu, économie, Europe, société, sports, politique, gastronomie, culture et bien plus encore... Réveil au cœur de toutes les actualités sous les volutes de café.



Du crédit auto à mini prix/La révolution numérique : mais que font nos politiques ?/Acheter ses vêtements : bientôt has been ?/Portraits de liégeois/Opéras : joyaux esthétiques à redécouvrir.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS