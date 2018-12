Week-end Première édition spéciale - La crise gouvernementale - 09/12/2018

Week-End Première, tous les samedis et dimanches dès 07h00 ! Ce dimanche, la rédaction de La Première, les invités et les chroniqueurs se pencheront sur la crise gouvernementale que traverse notre pays.



Infos du jour, d’ici ou d’ailleurs… mais toujours réactives. Personnalités d’aujourd’hui ou de demain. Regards décalés, insolites voire inédits… Le monde ainsi vu et décrypté par ceux et celles qui le font avancer, le façonnent et le composent. Vous, nous, eux… Economie, Europe, société, sports, politique… Réveil au cœur de toutes les actualités sous les volutes de café.

Casting et équipe Animateur Mehdi KHELFAT