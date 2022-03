Week-end Première : Music Chain for Ukraine sur Auvio

La guerre en Ukraine fait rage. La solidarité s’organise pour tenter d’accueillir le plus dignement possible les réfugié.e.s.

Musiq3 s’unit aux Festivals de Wallonie et au Jardin Musical pour créer une structure d’accueil destinée aux musiciens ukrainiens réfugiés en Belgique. À l’initiative de la pianiste ukrainienne Natacha Kudritskaya, « Music Chain for Ukraine » est mis en place. On en parle avec Natacha Kudritskaya et Flavia Porcari, Chargée d’actions antenne et sponsoring pour Musiq3.