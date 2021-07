Week-end Première : Une action de Rise For Climate pour venir en aide aux sinistrés des inondations sur Auvio

Le collectif Rise for Climate Belgium organise un rassemblement de solidarité ce dimanche à Bruxelles. L’idée est de voir comment les Bruxellois peuvent venir en aide aux victimes des inondations. C’est aussi l’occasion revenir, avec Kim Le Quang, cocréateur de Rise For Climate, sur le lien entre ces terribles inondations et les changements climatiques. Nous recevrons également Chloe Mikolajczak, militante pour le climat.