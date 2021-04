Voyages sans Gravité : L'objectif Mars sur Auvio

« Voyages sans gravité » retrace pour vous les grands moments de la conquête spatiale et de la course vers la lune. Cet ultime épisode de la série nous emmène vers Mars qui sera sans doute la prochaine étape de la conquête spatiale. Alors que l’homme n’avait pas encore posé un pied sur la lune, il s’intéressait déjà à la planète rouge, destination mystérieuse et objet de tous les fantasmes. Série réalisée par Sophie BREMS, Eric LOZE et Jérémy VAN BELLEGHEM, en collaboration avec la SONUMA.