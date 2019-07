Voyages sans gravité - Episode 8 : les difficultés financières de la NASA - 10/07/2019

Il y a 50 ans, l'homme posait un pied sur la Lune. C'était le 21 juillet 1969. Jusqu'au 21 juillet, Sophie BREMS nous propose de revivre cette extraordinaire épopée. Ce matin, les difficultés financières de la NASA à la fin des années 60 : elle n'a plus un dollar et son directeur James WEBB démissionne. Malgré tout, l'entreprise soigne son image en envoyant des astronautes et ambassadeurs partout dans le monde, et notamment en Belgique.