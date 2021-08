Ils sont belges et travaillent dans l’ombre du cinéma, du théâtre ou de la musique et participent à la création d’œuvres que vous connaissez forcément et pourtant, leur nom ne vous dira peut-être rien… jusqu’à ce que Régine Dubois vous les fasse découvrir… voici la séquence « Vous connaissez peut-être » et il est question de musique aujourd’hui avec le portrait de Jean-François Assy.