Vous connaissez peut-être : Episode 19 - Daniel Roméo, bassiste sur Auvio

Les portraits proposés par Régine Dubois dans " Vous connaissez peut-être " mettent à l’honneur des talents belges qui oeuvrent dans l’ombre pour le cinéma, la musique, le théâtre… chez nous et bien au-delà de nos frontières. Et vous allez entendre que si leur nom ne vous dit rien, vous connaissez forcément leur travail. Episode 19 - Daniel Roméo, bassiste de Bernard Lavilliers notamment et directeur musical de The Voice Belgique