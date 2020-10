Le Mug - chronique 2 : Portrait de Fabienne Adam sur Auvio

Ce mercredi, Régine Dubois vous propose de faire connaissance avec une maquilleuse cinéma dans le Vous connaissez peut-être du jour, elle s’appelle Fabienne Adam et a maquillé un nombre incalculable de comédiens et de comédiennes de Charlotte Gainsbourg à François Damiens en passant par Cynthia Nixon, Chantal Ladesou, Jonathan Zacaï, Rossy de Palma, Charlotte Gainsbourg, Pauline Etienne et bien d’autres encore...