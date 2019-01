Vladimir Fédorovski, « Le Roman vrai de la Manipulation » (Ed. Flammarion) - Entrez sans frapper...

Nous recevrons l'auteur Vladimir Fédorovski pour son livre « Le Roman vrai de la Manipulation » (Ed. Flammarion) : « La manipulation est partout : de l'empoisonnement d'ex-espions russes à Londres à l'affaire de l'immixtion des amis du Kremlin dans l'élection de Donald Trump, en passant par le détournement des données de Facebook. Elle est devenue une obsession de ce début de XXIe siècle, relayée et amplifiée par les réseaux sociaux et les nouveaux médias. Familier des arcanes du Kremlin, Vladimir Fédorovski a mené pour nous une enquête d'une brûlante actualité, nourrie de témoignages originaux et d'archives inédites. Vladimir Fédorovski nous livre le manuel de séduction du KGB au masculin et... au féminin. »

Émission Entrez sans frapper