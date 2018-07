A la une :

- les plaines de jeux devraient accueillir beaucoup plus d'enfants que d'habitude, comment le matériel des plaines est-il contrôlé ?

- Le mois de juin 2018 qui vient de s'achever a été particulièrement chaud le mois le plus sec depuis plus de quarante ans, pas facile à supporter pour nous mais aussi pour nos forêts.