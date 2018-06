Vivre ici - L'actualité des régions - 13/06/2018

A la une :

- L'association DRP "droit de rouler et de parquer" attaque en justice le Ministre bruxellois de la mobilité Pascal Smet et l'agence régionale de stationnement

- Ce soir se tiendra la première réunion des "Ateliers urbains" namurois. Au menu des discussions : le dossier du Square Léopold et le projet de nouveau centre commercial

- la Belgique décroche la médaille d’argent lors de la Coupe européenne de pâtisserie de Turin.