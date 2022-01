Au menu de cet épisode de Vivons cachés , une technologie méconnue : le « footfall analytics » : l’analyse du comportement des clients dans les magasins. Ou comment mieux interagir avec eux - en temps réel - alors qu’ils se baladent dans les surfaces de vente. Cette technologie, discrète, est aujourd’hui l’outil le plus précis de comptage des individus présents dans un espace. Et, vous allez le voir, elle est déjà déployée dans les galeries commerçantes en Belgique. L’enjeu pour les enseignes est de savoir combien de personnes passent devant la vitrine, combien rentrent dans le magasin et combien y achètent un produit. L’objectif étant évidemment de convaincre le chaland et de le transformer en client.