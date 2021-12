Au menu de « Vivons cachés » ce matin, les caméras de surveillance. De plus en plus présentes dans l’espace public, de plus en plus performantes, elles constituent l’ossature de ce que les industriels présentent comme les villes intelligentes, les smart cities. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que ce sont les projets s’appuyant sur les technologies de vidéo-surveillances qui aujourd’hui prennent le dessus, dopées notamment par la crise sanitaire. La crainte est qu’un contrôle global ne finisse par devenir la norme. Une vidéo surveillance en temps réel que les autorités présentent plus volontiers d’ailleurs comme de la « vidéo protection ». Aujourd’hui « Vivons cachés » se penche sur les nouvelles performances – parfois très étonnantes- des caméras de surveillance. C’est avec Régis De Rath