Vivons cachés

Plongée au cœur de « Google Art et Culture » cette semaine qui propose l’accès à des millions d’œuvres d’art directement au travers de nos écrans de smartphones. C’est une façon d’éviter de faire la file à l’entrée des musées puisque le projet nous propose une accessibilité inégalée avec les œuvres d’art. Pourtant certains considèrent que Google nous en éloigne plus que jamais. Alors, ce projet de galeries virtuelles n’est-il pas une illusion ? Les big datas ne tendent-il pas une toile entre les visiteurs et le réel. Ne trahissent-ils pas nos émotions ? L’œuvre d’art est-elle vouée à disparaitre au bénéfice de son image sur les réseaux ?