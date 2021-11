La police fédérale a-t-elle oui non utilisé -pour ses enquêtes- un logiciel de reconnaissance faciale dont l’usage n’est pas prévu par la loi ? On parle ici du logiciel de la société américaine Clearview qui a stocké dans sa base de données des milliards de photos. En allant tout simplement les collecter sur les réseaux sociaux. C’est la base d’images d’individus la plus importantes des Etats-Unis, plus riche que celle du FBI. C’est le thème de ce nouveau numéro de Vivons cachés proposé par Aurélien Verstraeten et Régis De Rath