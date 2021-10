Vivons cachés : Episode 5 : le monde fictif d'Instagram sur Auvio

L’affaire a fait grand bruit. Une ancienne employée de Facebook a fait fuiter des documents internes au géant du web qui révèlent que les dirigeants de Facebook et Instagram savent que leurs réseaux peuvent contribuer au mal-être des jeunes gens. Leurs algorithmes finissent par enfermer les adolescentes et les adolescents dans certaines obsessions. Notamment certains stéréotypes physiques. Les adolescentes bombardées d'images irréalistes sur les réseaux finissent par développer des complexes, des troubles alimentaires. Alors, faut-il avoir peur d'Instagram et des effets que le réseau social peut avoir sur les plus jeunes ? Vivons cachés avec Bao Anh Dinh et Régis De Rath