On célèbre ces derniers jours les 30 ans de l’album Nevermind de Nirvana. Sur la pochette du disque, vous vous en rappelez, un bébé nu dans une piscine. Le bébé, devenu grand, porte plainte aujourd’hui contre le groupe rock. Il entend dénoncer la pornographie infantile dont il affirme avoir été victime. Vivons cachés s’intéresse ce matin à la publication des photos d’enfants sur les Réseaux sociaux. Est-ce vraiment une bonne idée ? Et en particulier s’ils sont dévêtus ? Il y a quelques mois, un spécialiste néerlandais de la cybersécurité, apportait une réalité crue : des millions de photos d’enfants hébergées sur un site pédopornographique en Russie provenaient d’Instagram et de Facebook. Toutes les photos partagées en toute bienveillance par des parents trop peu au courant des risques alimentent une gigantesque banque de données dans laquelle des pédo-criminels vont puiser les clichés pour mieux les détourner. Alors Vivons cachés ? La réponse avec Régis De Rath