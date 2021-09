Et dans votre nouvelle Série "Vivons Caché" on va s'intéresser à vos informations personnelles collectées par les géants du web, les GAFAM, qui ont mis au point des algorithmes qui tentent de guider notre consommation. Finissent-ils par nous imposer nos « choix » ? Sont-ils finalement des acteurs politiques? Les algorithmes finiront-ils par gouverner l’humanité ? Autant de questions posées cette semaine dans Vivons cachés par Bao-Anh Dinh et Régis De Rath.