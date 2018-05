Vincent Lindon et Stéphane Brizé - Entrez sans frapper - 24/05/2018

Stéphane Brizé et Vincent Lindon pour le film "En guerre".



Après avoir réalisé d'énormes sacrifices et constaté un bénéfice record de leur entreprise, les salariés de l'usine Perrin voit contre toute attente la fermeture totale de leur site. Une décision que les 1100 salariés ne sont pas prêts d'accepter. Laurent Amédéo (Vincent Lindon), porte-parole, va alors se lancer dans une lutte aux côtés de ses collègues pour sauver coûte que coûte leur emploi. Comme à son habitude, le réalisateur français Stéphane Brizé signe un long-métrage engagé qui fait écho aux problèmes économiques et sociaux que rencontre en ce moment la France avec les grèves des cheminots et de la compagnie Air France.

Émission Entrez sans frapper