Emission spéciale Villers-la-Ville : Le Petit Prince sur Auvio

« Le premier soir je me suis donc endormi sur le sable à mille miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait: S'il vous plaît... dessine-moi un mouton! » Ou plutôt « dessine-moi une émission spéciale sur « Le Petit Prince » joué en l'abbaye de Villers-la-Ville. Pour le soir de la première et sur La Première, entre 19h et 21h, au cœur des ruines de l'abbaye, Nicolas Buytaers reçoit tous les comédiens de cette aventure jouée en plein air. Ensemble, ils tentent de comprendre comment le chef d'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry est devenu si populaire. Le tout entre chansons et archives, dont la dernière interview connue de l'auteur-aviateur.

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS