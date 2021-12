Cette semaine avec Ayrton Touwaide dans le Vidéoclub, pas de tueurs psychopathes, pas de westerns où les balles sifflent mais un drame saisissant qui mêle famille dysfonctionnelle, rêve américain écorché et ambiance punk, le tout rythmé par un thème de Neil Young, c’est Out of the Blue du réalisateur d’Easy Rider, Dennis Hopper !