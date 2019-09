Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

La jeune autrice Victoria Mas pour son premier roman "Le bal des folles" (Albin Michel), qui a déjà reçu le Prix Stanislas et Première Plume 2019 et qui est sélectionné pour le Femina et le Renaudot.



Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles. Le temps d'une soirée, le Tout-Paris s'encanaille sur des airs de valse et de polka en compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres mousquetaires. Réparti sur deux salles, d'un côté les idiotes et les épileptiques ; de l'autre les hystériques, les folles et les maniaques. Ce bal est en réalité l'une des dernières expérimentations de Charcot, désireux de faire des malades de la Salpêtrière des femmes comme les autres. Parmi elles, Eugénie, Louise et Geneviève, dont Victoria Mas retrace le parcours heurté, dans ce premier roman qui met à nu la condition féminine au XIXe siècle.

