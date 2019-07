Very good Trip: Woodstock 1969 - Episode 5: Entre chaos et émerveillement, du vendredi 15 au...

La nuit est tombée sur le champ de Max Yasgur, un amphithéâtre naturel, habituellement piétiné par des bêtes à cornes. Joan Baez, rattrapée in extremis par son manager, investit la grande scène. La chanteuse donne des nouvelles de son mari qu'elle présente familièrement par son prénom, David. Une grande partie de la jeunesse présente, hostile à l'engagement militaire au Vietnam, connaît bien David Harris, cet avocat objecteur de conscience que la police est venue arrêter chez eux, il y a une quinzaine de jours.

Lorsqu'elle termine son récital, c'est une pluie diluvienne qui s'abat sur les festivaliers, transformant les lieux en champ de boue. C'est le chaos et, en même temps, l'émerveillement. Au petit matin, le samedi 16 août, la situation, sur le site du festival, est celle d'un sauvetage. On a tout prévu pour le rêve et trop peu pour la réalité.

Comment nourrir cette foule? Des habitants du comté de Sullivan, apprenant que cette foule de jeunes gens tout près de chez eux risquent de manquer de nourriture, se mobilisent pour confectionner dix mille sandwiches qui seront livrés par hélicoptère et, bien sûr, distribués gratuitement. Et puis les Hog Farmers, de la hog farm, la ferme des cochons - une communauté historique de hippies californiens - chargés de l'accueil et de la sécurité, ont pris les choses en main. Samedi au petit matin le dénommé Wavy Gravy annonce depuis la scène que « Notre idée, c'est de vous apporter le petit-déjeuner au lit.

Côté scène, la pluie ne cesse que par intermittence, empêchant les groupes dotés d'un équipement électrique trop important de se produire. Country Joe McDonald et John Sebastian se relaient alors pour divertir la foule, armés chacun d'une simple guitare. Leurs prestations, immortalisées dans le film Woodstock de Michael Wadleigh, les fera rentrer dans l'histoire.

Il en sera de même pour la déferlante qui leur succède, un groupe multiracial inconnu à l'époque, dont la prestation va faire se lever toute la foule : Santana.