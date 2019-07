Very good Trip: Woodstock 1969 - Une colombe blanche sur le manche d'une guitare - 13/07/2019

Le 15 juillet 1969, les organisateurs du festival cherchent désespérément un lieu pour organiser leur événement sans précédent, qui s'annonce déjà énorme. La municipalité de Wallkill, au sud du village de Woodstock, vient de mettre son veto à la tenue du festival. Il leur reste juste un mois pour trouver une solution...

C'est alors qu'un sauveur survient : Max Yasgur, un éleveur et fermier de White Lake, une localité située à une quarantaine de kilomètres à l'ouest, a accepté, moyennant finances évidemment, de prêter son pâturage à ce rassemblement.

On annonce donc pour les 15, 16 et 17 août, une « Aquarian Exposition » à White Lake et « 3 Jours de Paix et de Musique ». Le programme précise que se tiendront là une exposition artistique et un marché artisanal, qu'il y aura des stands de nourriture et qu'on jouira de « centaines d'hectares où se balader ».