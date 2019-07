Very good Trip: Woodstock 1969 - La genèse du retour à la nature - 06/07/2019

Il y a un demi-siècle, toute une jeunesse aux États-Unis a encore un espoir fou. Une croyance utopique en une autre société tournée vers l'harmonie et la paix universelle, où priment l'amour et l'innocence.

Pourtant, il y a de la menace et même de la violence dans l'air : émeutes raciales, guerre anti-communiste au Vietnam, le pays est déchiré. La musique qu'on entend aux Etats-Unis en cette année 1969 traduit ces contradictions : on oscille entre l'espoir et l'angoisse, la joie extatique et l'appréhension d'une menace.