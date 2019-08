Very good Trip : Woodstock 1969 (8/9) - Le soleil se lève, la magie revient - 17/08/2019

Un feuilleton radiophonique inédit en 9 épisodes pour retracer l'histoire de ce rassemblement emblématique de la culture hippie des années 1960, qui fête ses 50 ans. Écrit et présenté par Michka Assayas (Coproduction France Inter/La Première).



Le soleil s'est enfin levé le dimanche 17 août 1969. Après les orages, la pluie, les dégâts matériel, les files d'attente pour aller aux toilettes, le manque de nourriture, les mauvais trip de certains, les blessures, ... le dimanche matin, il fait enfin beau. On oublie la fatigue, l'inconfort et les nuisances. Et c'est parti pour de nouveaux concerts.