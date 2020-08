Very Good Trip : Bob Marley : Episode 9 : Bob Marley, le dernier combat sur Auvio

Bob Ma rley, dont la réputation s’était construite sur un message de révolte et de foi révolutionnaire, touche alors un très vaste public qui cherchait alors un toute autre message, celui du bien-être du corps. Au menu de cet ultime épisode, le Brésil, le foot dont Marley était un grand amateur, mais aussi un mélanome au pied qui se transforme en cancer généralisé. Marley décède à Miami le 11 mai 1981. Il avait à peine 36 ans. En France et en Belgique, la nouvelle de sa disparition est éclipsée par la victoire la veille de François Mitterrand à la Présidentielle française et par l’arrivée de la gauche au pouvoir.