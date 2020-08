Very Good Trip : Bob Marley : Episode 7 : Qui a voulu tuer Bob Marley ? sur Auvio

Jusqu’ici on a suivi pas à pas l’ascension de la plus improbable des rock stars des années 70. C’était Bob Marley était une rock star. Il en avait le charisme. Il projetait cette aura de rebelle flamboyant que on a vite vu reproduite sur des posters et des T- Shirts. Chez Bob Marley, la rébellion n’était pas une posture théâtrale destinée à faire rêver ses fans. Elle était synonime d’un engagement profond à la fois politique et spirituel. Un engagement que Bob Marley a failli payer de sa personne puisqu’il a fait l’objet d’une tentative d’assassinat ou tout au moins d’une féroce opération d’intimidation criminelle. C’est ce que Michka Assayas se propose de vous raconter aujourd’hui.