Very Good Trip : Bob Marley : Episode 3 : Bob Marley, l’enfance nue sur Auvio

Il y a une bonne chose dans la musique, quand elle vous cogne dessus, vous ne sentez aucune douleur". Une des formules les plus célèbres de Bob Marley, que vous retrouvez cet été dans Very Good Trip. C’est aussi par ces mots, une sorte de révélation, même, que commençait Trench Town Rock , un de ses plus grands succès en Jamaïque, bien avant que Bob Marley ne s’impose comme une figure charismatique tout autour du monde. Une autre formule, dans cette chanson, résonne avec force : Give the slum a try, Offrez une chance au taudis. Trench Town, est ce quartier du sud-est de Kingston, la capitale jamaïcaine, près du port, où Bob Marley a passé une bonne partie de son enfance et de son adolescence.