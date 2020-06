Very Good Trip : Bob Marley : Episode 1 : Bob Marley et son temps : les plus grandes voix de la soul jamaïcaine sur Auvio

À la veille des 40 ans du décès de Bob Marley et à l’occasion des 40 ans du dernier album paru de son vivant (Uprising, album studio sorti le 10 juin 1980), Michka Assayas revient sur la vie et la carrière de la légende du reggae. Devenu une icône du mouvement rastafari (rasta), The King of Reggae est considéré comme un symbole mondial de la culture et de l’identité jamaïcaine.