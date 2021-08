Very Good Trip: Bob Dylan : Episode 8: Bob Dylan, les perles des années 80 sur Auvio

Une des phases les plus surprenantes de l'évolution artistique de Bob Dylan. Qui l'aurait imaginé ? Un beau jour, lui, le Juif errant, le beatnik sarcastique, a été comme foudroyé par le message de Jésus-Christ. Rien ne préparait ses admirateurs à ça, rien ne l'y préparait lui-même. Son gospel était très personnel. Il ne faut pas perdre de vue que Jésus arrive dans sa vie à un moment particulier?: Dylan a alors trente-huit ans et sort d'un divorce. Sa colère et même sa rage, dirigées contre lui-même, ont pour source un puissant sentiment de culpabilité : il a mal agi, il faut qu'il paye. C'est comme s'il s'en prenait à lui-même et qu'il utilisait la figure de Jésus pour se purger de ses propres mesquineries et de son indignité. Une des plus belles chansons composées et interprétées par Dylan date du tout début des années 80. C'est une période assez méconnue de sa carrière. Elle s'appelle Every Grain of Sand. On l'a découverte en 1981 sous une tout autre version que la maquette proposée dans l'émission. Un mystère s'etait produit. Dylan avait préservé cette maquette qui était largement supérieure à celle qu'il a diffusée, comme s'il pressentait qu'à cette époque où il était un peu largué, personne n'allait vraiment écouter. Et s'il avait publié cette chanson telle quelle en 1981, les gens seraient peut-être passés à côté. Et sans doute était-ce le bon choix de la préserver pour des temps meilleurs.

