Very Good Trip: Bob Dylan : Episode 7 : Bob Dylan, la résurrection rock'n'roll des années 70. Ouragan et tonnerre sur Auvio

C'est un rocker et même un punk qui est sorti du bois au milieu des années 70. Un Dylan qu'on avait presque oublié. Quand on découvre, début 1974, l'album «?Planet Waves?», dessinée et calligraphiée par Dylan lui-même dans un style en apparence spontané et brouillon, on est saisi. Sa voix semble revivifiée. Elle est bien plus âpre et juvénile que durant ces années 1969 et 1970 où il s'était réinventé en crooner. L'album, enregistré en quelques jours, est bref. En même temps, ce retour de Dylan a quelque chose de léger, dépourvu de toute solennité. Il a l'air dépouillé de tout sentiment de sa propre importance. On y entend une très belle chanson, restée classique, «?Forever Young?». Au début de l'année 1975, Dylan est de retour à New York. Il découvre sur une petite scène une Patti Smith encore inconnue. Il est comme subjugué par son énergie et celle de son groupe, et il a comme un déclic. Il veut lui aussi chanter à nouveau dans de petites salles, retrouver la proximité avec un public qui peut presque vous toucher. Le punk rock est dans l'air. Il lui vient alors l'idée de monter un spectacle itinérant, d'un genre inédit pour lui?: la Rolling Thunder Revue, la revue du tonnerre grondant.

