Very Good Trip: Bob Dylan : Episode 9 : Bob Dylan, années 90, les joyaux du crépuscule sur Auvio

C'est presque le terme de notre voyage, qui va nous mener jusqu'à la fin du siècle dernier. Où Bob Dylan a vécu une étrange résurrection musicale et la magie n'y a pas été étrangère. L'un des sommets de la seconde moitié de la carrière de Bob Dylan, c'est une chanson qui figure dans l'album Oh Mercy paru à la fin de l'année 1989. Elle s'appelle The Man in Long Black Coat. Alors qui est cet homme au long manteau noir ? Comme toujours, chez Dylan, ce n'est pas un personnage particulier. C'est d'abord un paysage, le désert, et une lumière, ou plutôt une absence de lumière, puisque c'est la nuit, on entend le chant des grillons. Dans son livre de mémoires qui s'appelle Chroniques - volume 1, Bob Dylan évoque cette chanson, l'une des dernières qu'il ait écrites pour cet album, au moyen d'autres images qui la rendent plus énigmatique encore. Je le cite : « Elle semble émerger d'un abîme de noirceur, des visions d'un cerveau en proie à la folie. Et les paroles essaient de vous parler de quelqu'un auquel échappe la possession de son corps?». Sans donner d'explication, une femme a tout quitté pour suivre un mystérieux inconnu, un homme au long manteau noir dont le visage ressemble à un masque. Il y a une ambiance maléfique de fin du monde, les arbres déracinés d'une oasis, une brume qui ne s'en va jamais, et il y a cette formule énigmatique, qui a de quoi vous hanter : «?les gens ne vivent pas, ils ne meurent pas, ils flottent, tout simplement?».

Casting et équipe Animateur Michka ASSAYAS