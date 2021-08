Very Good Trip: Bob Dylan : Episode 6 : Dylan, crooner inattendu sur Auvio

On a découvert All Along the Watchtower dans un album paru au début de l'année 1968. Un album qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait enregistré jusque-là. Son titre en était John Wesley Harding, d'après la chanson qui en était l'entrée en matière, c'était le nom d'un hors la loi légendaire, au Texas, au temps de la guerre de Sécession. Première nouveauté?: les douze chansons qu'il présentait étaient plus concises que d'habitude, bien moins verbeuses. L'instrumentation avait quelque chose de spartiate?: juste Dylan, sa guitare sèche, son harmonica et une section rythmique, deux remarquables musiciens de Nashville, qui l'accompagnait de façon très retenue, comme feutrée. Cette austérité se retrouvait jusque sur la pochette qui présentait une photo sépia, comme prise à la fin du dix-neuvième siècle, d'un Dylan méconnaissable, au fin collier de barbe, tout sourire, coiffé d'un chapeau noir à larges bords. Bob Dylan s'était installé à la campagne, près du village de Woodstock, où vivait alors une modeste bohème d'artistes. Avec sa femme Sara, il était à la tête d'une famille déjà nombreuse, trois enfants en bas âge, bientôt quatre, plus la fille qu'avait eue Sara d'un premier mariage. Il voulait se consacrer aux siens, loin de la ville, loin du bruit. Cette sobriété nouvelle dans le son et les thèmes de ses chansons correspondait aussi à la vérité de sa nouvelle existence.

