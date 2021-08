Very Good Trip: Bob Dylan : Episode 2 : Bob Dylan, un jeune homme en colère sur Auvio

Les applaudissements du public de Carnegie Hall, où Bob Dylan, armé de sa seule guitare sèche et de son porte-harmonica, chantait le soir du 26 octobre 1963, à peine un mois avant l'assassinat du président Kennedy.

Dylan n'a alors que 22 ans. Pour commencer son récital, il interprète cette chanson que personne n'a encore entendue, « The Times They Are a Changin' », les temps sont en train de changer, une façon de dire qu'une révolution est en marche et que ceux qui, face à elle, restent sourds et aveugles vont être balayés par le vent de l'histoire.

L'ambiance, vous l'avez entendu, est à la ferveur et au recueillement. Le Carnegie Hall est un prestigieux théâtre situé au cœur de New York où, pour l'essentiel, étaient et sont encore programmés des concerts de musique classique.

Deux ans auparavant, le 4 novembre 1961, un Bob Dylan à peine connu y avait fait sa première apparition. Des débuts bien modestes dans le plus petit des trois auditoriums du lieu. Il ne s'était présenté qu'une cinquantaine de personnes.

Mais cette fois, il est sur la grande scène de Carnegie Hall, qui contient environ trois mille cinq cent personnes, là où se sont produits, quelques mois auparavant, Ray Charles ou encore Charles Aznavour.

Un renversement de situation spectaculaire. Et très inattendu. Parce qu'en fait le grand public ne connaît encore que très peu la voix de Bob Dylan. En revanche, sa chanson, « Blowin' on the Wind », est sur toutes les lèvres. Un paradoxe qui s'explique très simplement.

Casting et équipe Animateur Michka ASSAYAS