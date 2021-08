Very Good Trip: Bob Dylan : Episode 5 : Bob Dylan, de l'explosion en vol aux racines retrouvées sur Auvio

Après Bob Marley, Michka Assayas consacre une nouvelle série à Bob Dylan, qui vient d'avoir 80 ans et qu'il considère comme l'un des plus grands artistes du 20e siècle, toutes catégories confondues.

L'artiste américain, à la voix et la diction si particulières, a influencé de nombreux musiciens, de David Bowie à Neil Young, en passant par Paul Simon, Jeff Buckley, Bruce Springsteen et tant d'autres.

Very good Trip: Bob Dylan (9 épisodes : en diffusion hebdomadaire, le dimanche de 14h à 15h, dès le 4 juillet, et en diffusion quotidienne du 2 au 12 août de 12h à 13h)

Casting et équipe Animateur Michka ASSAYAS