Very Good Trip: Bob Dylan : Episode 3?: Bob Dylan, le voyant du rock'n'roll sur Auvio

Michka Assayas, nous propose cet été une émission spéciale de Very Good Trip qui balaiera la carrière de Bob Dylan et dont le 3ème épisode diffusé aujourd'hui est consacré à la réappropriation des musiques de tradition américaine par le chanteur.

Le titre du cinquième album de Bob Dylan, sorti en 1965, était «?Bringing It All Back Home?». Soit «?on récupère tout ça chez nous?». Et tout ça, c'était le blues électrique, le rock'n'roll, le rhythm'n'blues, la country, soit la musique inventée par les minorités américaines, noires et blanches, que des groupes anglais comme les Animals, les Rolling Stones et les Yardbirds s'étaient appropriée à leur façon. Les musiciens américains, Dylan en tête, entendaient réinvestir parce qu'en fait ça venait de chez eux. Et bien sûr c'était déconcertant pour les admirateurs de la première heure de Bob Dylan, à leurs yeux le grand porte-parole de la chanson folk contestataire engagée. C'est ainsi que Dylan a choisi comme premier titre de la face A de cet album le déconcertant «?Subterranean Homesick Blues?» Dans la forme c'était un rhythm'n'blues, Une sorte de rock'n'roll débité à la mitraillette, aux paroles apparemment sans queue ni tête. Un chapelet d'onomatopées, un peu comme une comptine de cour de récré pour adultes. Les passionnés et autres fanatiques de Dylan, il y en a eu très tôt, se sont évidemment empressés d'y chercher et d'y trouver un ou des des sens cachés. Get sick, get well, hang around an ink well, tombe malade, rétablis-toi, va faire les cent pas autour d'un puits plein d'encre, mais qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête ? Eh bien, rien de précis, justement. Juste le plaisir de faire s'entrechoquer des syllabes et des images absurdes, comme dans une BD ou un dessin animé. Où l'on pouvait entendre et voir ce qu'on voulait. De ce point de vue, Subterranean Homesick Blues, je ne suis pas le premier à le souligner, a été un rap avant l'heure.

Casting et équipe Animateur Michka ASSAYAS