Séries : Episode 8 - Antony Khavanagh sur Auvio

Une série qui s’intéresse aux sketches qui ont fait scandale hier... et aujourd’hui. Ce vendredi, Pour le 8ème épisode de « Vertige de l’humour », cette série qui s’intéresse aux sketches les plus polémiques d’hier et d’aujourd’hui, vous allez découvrir aujourd’hui Antony Khavanagh. L’humoriste canadien parvient dans ses sketches à parler des Noirs, des Arabes, des Juifs, des Chinois et des Femmes sans provoquer le moindre scandale? Son secret? … On le découvre tout de suite dans Vertige de l’humour » une série de Bruno Coppens et Bao-Anh Dinh à la réalisation sonore.