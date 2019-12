Une série qui s’intéresse aux sketches qui ont fait scandale hier... et aujourd’hui. Ce mardi, voici un sketch de Fernand Raynaud qui avait tout pour créer le scandale vu ses 1ers mots « Je n’aime pas les étrangers! » et pourtant… voici un nouvel épisode de » Vertige de l’humour » une série de Bruno Coppens et Bao-Anh Dinh à la réalisation sonore.