Une série qui s’intéresse aux sketches qui ont fait scandale hier... et aujourd’hui. Ce lundi: l’humoriste Patrick Timsit et son sketch « le garagiste » qui lui a valu un procès retentissant. Voici les tenants et aboutissants de cette histoire. « Vertige de l’humour » C’est une série de Bruno Coppens et Bao-Anh Dinh à la réalisation sonore.