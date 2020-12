Séries : Episode 4 sur Auvio

Alors que certains attendent le vaccin anti Covid-19 comme le messie, d’autres redoutent l’obligation vaccinale. Depuis son apparition au XVIIIe siècle, le vaccin n’a cessé de susciter des controverses. Pourquoi tant de théories complotistes et de fantasmes sur ce procédé ? Et si les craintes émises actuellement trouvaient leurs sources dans le passé et n’avaient, aujourd’hui, plus aucune raison d’être ? Cécile Poss sur le fonctionnement d’un vaccin, sur les arguments des pro et antivax et sur ce que ces attitudes révèlent de notre monde actuel. Avec des historiens, immunologistes, infectiologues et pédiatres.