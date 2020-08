Dossier de la rédaction : Episode 03 – Le poison sur Auvio

Virologues, infectiologues, épidémiologistes… la pandémie a propulsé certains métiers sur le devant de la scène. Hélène MAQUET et Cécile POSS vous proposent une (re)découverte des sciences dans une période où les scientifiques tiennent une place importante dans le débat sanitaire et politique. Les jeudis, Cécile POSS nous propose la série « Vaccin » : Episode 03 – Le poison. D’après les opposants aux vaccins, ce procédé empoisonnerait notre organisme. Cet argument est présent depuis presque 3 siècles. Mais ce supposé poison, est-il le même en fonction des époques et des pays ?