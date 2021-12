Partition pour Blake & Mortimer ou Les Dix vies d’Edgar P. Jacobs

Après le décès de Jacobs, Bob De Moor, ancien collaborateur d’Hergé, reprend le dessin des 3 Formules du Professeur Sato. Le deuxième volume paraît enfin en 1990, 18 ans après la fin de la prépublication du premier tome dans les pages du Journal Tintin. Dargaud rachète ensuite les droits de la série et la maison d’édition qu’avait créée l’auteur avant sa mort. Et confie une suite à Jean Van Hamme et Ted Benoît. Depuis, la série est plus populaire que jamais et truste les marches des meilleures ventes annuelles de BD. Mais pour Jacobs, cette notoriété ne va pas sans une dernière trahison. En 2017, le journaliste Daniel Couvreur révèle le vol de près de 200 originaux dans les coffres de la Fondation Jacobs par l’un des membres de cette Fondation et leur vente sous le manteau. L’ultime coup d’Olrik…