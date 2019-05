Une histoire de l'art avec Philippe Dupuy - Entrez sans frapper - 16/05/2019

Le dessinateur et scénariste français de bande dessinée Philippe Dupuy pour sa BD "Une histoire de l'art opus 2 : Peindre" (Dupuis - Aire Libre).



"Une histoire de l'art", entamée en 2017 avec le plus grand leporello de l'histoire de la bande dessinée (plus de 23 mètres recto verso), continue ainsi de se dérouler dans ce deuxième volume, Peindre, qui nous permet d'en apprendre plus sur le rapport de Philippe Dupuy aux œuvres et aux artistes. Au fil du parcours personnel de Man Ray, entre peinture et photographie, qui croisera notamment Marcel Duchamp, et surtout pour le pur amour de l'art, nous sommes conviés à déambuler dans le paysage artistique de ce XXe siècle et à sauter d'expositions en ateliers. De la toile à la boîte noire, de la France aux Étas-Unis, comme entre deux pop-ups originaux réalisés par l'auteur, nous poursuivons une déambulation artistique unique en son genre...

