Un nouveau rapport du GIEC - 08/08/2019

Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, a publié un nouveau rapport aujourd'hui à Genève.

On peut y lire que la gestion des terres, la production agricole et l'alimentation doivent changer en profondeur si on veut atténuer le réchauffement du climat.

Si ce changement ne se produit pas, la santé et la biodiversité sont menacées selon le GIEC.

On en parle avec notre invité, Olivier De Schutter, professeur de droit à l'UCLouvain, ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation.