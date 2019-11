Séquence interview : Office Politics, le dernier album de Divine Comedy sur Auvio

Charlotte Dekoker vous propose une rencontre exceptionnelle avec le dandy britannique Neil Hannon. Depuis trente ans, la pop orchestrale de son groupe Divine Comedy ravit nos oreilles avec un charme et un humour so British... D'ordinaire plutôt discret dans les médias, Neil Hannon nous a reçus dans sa loge, juste avant son concert au Cirque Royal... L'occasion de découvrir avec lui son album Office Politics, un concentré de mélodies audacieuses et entêtantes...