Gaëlle Swann, batteuse professionnelle (notamment pour STTELLLA), nous parle du sexisme dans l'univers de la musique en Belgique...

Et nous donnera de l'espoir et le sourire avec son nouveau spectacle LAY THIS DRUM, un show percussif 100% féminin qui se jouera le 31 mars au centre culturel d'Uccle et le 10 avril à La Vénerie.